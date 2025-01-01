Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Vergewaltigung im Internet

SAT.1Staffel 5Folge 43
Vergewaltigung im Internet

Vergewaltigung im InternetJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 43: Vergewaltigung im Internet

21 Min.Ab 12

Während eines Live-Chats im Internet wird eine junge Frau überfallen und brutal vergewaltigt. Der Kreis der Verdächtigen ist klein, denn der Täter hatte einen Schlüssel zur Wohnung des Opfers. Nur der Hausmeister und der Freund der Vergewaltigten kommen in Frage, doch beide haben ein wasserdichtes Alibi. Dann stellt sich heraus: Es handelt sich um einen Serientäter!

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen