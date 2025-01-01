K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 43: Vergewaltigung im Internet
21 Min.Ab 12
Während eines Live-Chats im Internet wird eine junge Frau überfallen und brutal vergewaltigt. Der Kreis der Verdächtigen ist klein, denn der Täter hatte einen Schlüssel zur Wohnung des Opfers. Nur der Hausmeister und der Freund der Vergewaltigten kommen in Frage, doch beide haben ein wasserdichtes Alibi. Dann stellt sich heraus: Es handelt sich um einen Serientäter!
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
12
Copyrights:© SAT.1