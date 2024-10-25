K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 44: Das verkaufte Kind
21 Min.Folge vom 25.10.2024Ab 12
Eine lesbische Frau wird erstochen. Die Obduktion ergibt: Sie hat vor längerer Zeit ein Baby entbunden. Ihre Lebensgefährtin weiß angeblich nichts davon. Auch der frühere Arzt der Toten bestreitet, dass sie jemals schwanger war. Dann erschießt sich die Frau des Arztes. Das Unfassbare: Sie brachte nie ein Kind zur Welt, dennoch haben sie und ihr Mann einen Sohn.
