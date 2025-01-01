Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Der skrupellose Kinderarzt

SAT.1Staffel 5Folge 63
Der skrupellose Kinderarzt

Der skrupellose KinderarztJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 63: Der skrupellose Kinderarzt

20 Min.Ab 12

Der Vater von Alexandra Rietz findet in seinem neuen Gebrauchtwagen Kokain. Eine mysteriöse Metallkassette am Fahrgestell lässt Drogenschmuggel vermuten. Die Kommissare suchen den Vorbesitzer auf, einen stadtbekannten Journalisten. Der Mann leugnet, etwas von den Drogen oder dem Geheimversteck zu wissen. Kurz darauf verschwindet er spurlos ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen