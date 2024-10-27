Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sexdate mit einem Mörder

SAT.1Staffel 5Folge 677vom 27.10.2024
21 Min.Folge vom 27.10.2024Ab 12

Mord in einem Stundenhotel für Schwule: Ein Familienvater wird bei Sexspielen mit einer Peitsche erwürgt. Die Ehefrau des Toten ist am Boden zerstört. Sie kannte die Neigung ihres Mannes, hatte aber gehofft, dass er wegen seiner Familie und vor allem wegen seines Babys nicht mehr im Schwulen-Milieu verkehrt. Die Kommissare finden im Computer des Toten pikante E-Mails von einem Unbekannten.

