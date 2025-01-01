K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 74: In der Gewalt des Amokläufers
21 Min.Ab 12
Der Gerichtsmediziner und Michael Naseband sind mit einem Freund des Arztes zum Essen verabredet. Der Doc holt seinen Freund dafür von der Arbeit ab. Gerade als sie gehen wollen, versperrt ihnen ein bewaffneter Mann den Weg. Der Psychopath schießt wild um sich und verletzt eine Angestellte schwer. In letzter Sekunde kann sich der Gerichtsmediziner mit einigen Mitarbeitern ins Büro des Chefs retten ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1