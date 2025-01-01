Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Der Mädchenfänger

SAT.1Staffel 5Folge 99
Folge 99: Der Mädchenfänger

22 Min.Ab 12

Ein Mädchen wird vermisst. Vor ihrem Verschwinden besuchte die 20-Jährige häufig ein Internetforum für Selbstmörder. Eine Untersuchung der Webseite bringt Schreckliches zutage: Auf ihr werden grausame Videos angeboten, die den Selbstmord junger Mädchen zeigen. Alexandra Rietz gibt sich als Selbstmordkandidatin aus und trifft sich gegen den Willen ihrer Kollegen mit dem Betreiber des Forums.

