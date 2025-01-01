K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 99: Der Mädchenfänger
22 Min.Ab 12
Ein Mädchen wird vermisst. Vor ihrem Verschwinden besuchte die 20-Jährige häufig ein Internetforum für Selbstmörder. Eine Untersuchung der Webseite bringt Schreckliches zutage: Auf ihr werden grausame Videos angeboten, die den Selbstmord junger Mädchen zeigen. Alexandra Rietz gibt sich als Selbstmordkandidatin aus und trifft sich gegen den Willen ihrer Kollegen mit dem Betreiber des Forums.
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
12
