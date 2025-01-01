Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wer schön sein will, muss sterbe

SAT.1Staffel 6Folge 102
Folge 102: Wer schön sein will, muss sterbe

23 Min.Ab 12

Ein Schönheitschirurg erleidet vor seiner Klinik eine Herzattacke und stirbt. Die Obduktion ergibt, dass der Infarkt nicht todesursächlich war. Dem Mann wurde bei der Erstversorgung Luft in die Vene gespritzt, es war Mord! Gerichtsmediziner Alsleben tritt die Nachfolge des Toten an - zusammen mit seiner Sprechstundenhilfe Rietz ...

