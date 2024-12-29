Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Ein ganz persönlicher Fall

SAT.1Staffel 6Folge 106vom 29.12.2024
Ein ganz persönlicher Fall

Ein ganz persönlicher FallJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 106: Ein ganz persönlicher Fall

22 Min.Folge vom 29.12.2024Ab 12

Kommissar Ritter begleitet seine Freundin zum Geburtstag ihrer Schwester. Auf der Feier stirbt der Mann des Geburtstagskindes. Er wurde mit einer Überdosis eines Herzmedikamentes vergiftet. Zunächst kommen alle Gäste der Feier als potenzielle Täter in Frage. Doch immer mehr Indizien sprechen gegen die Ehefrau des Toten.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen