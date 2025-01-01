K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 107: Schutzlos!
22 Min.Ab 12
Ein Mann vergewaltigt mehrere Prostituierte. Eines der Opfer kann ihren Peiniger beschreiben. Kommissarin Rietz ermittelt undercover auf dem Straßenstrich. Und tatsächlich gelingt es ihr, den mutmaßlichen Vergewaltiger zu fassen. Doch obwohl alle Beweise gegen den Mann sprechen, plädiert seine Anwältin auf Freispruch - und bekommt Recht.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Copyrights:© SAT.1