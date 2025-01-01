K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 111: Geniales Ablenkungsmanöver
23 Min.Ab 12
Einbruch in ein Museum. Kommissar Ritter erhält einen Hinweis auf die Täter und gerät in einen Hinterhalt. Schnell findet er heraus, dass es bei dem Verbrechen um mehr als einen Diebstahl geht. Robert Ritter muss machtlos zusehen, wie die Täter ihr wahres Ziel verfolgen: Ein Giftgasanschlag auf einen ausländischen Staatsgast, bei dem viele unschuldige Menschen sterben werden. Auch Kommissar Grass ist unter ihnen ...
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1