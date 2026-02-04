K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 115: Ausgesetzt
22 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12
Vier schwerkranke Jugendliche sind mit dem Bus unterwegs in ein französisches Trainingscamp, aber sie kommen nie dort an. Die Eltern warten vergeblich auf ein Lebenszeichen. Auch von den Reiseveranstaltern fehlt jede Spur.
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K 11 - Kommissare im Einsatz
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Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1-11: SAT.1 & © Season 3-7, Season 10: Sat.1