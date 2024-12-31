K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 115: Der Ritualmord
23 Min.Folge vom 31.12.2024Ab 12
Ein Mann wird auf offener Straße mit einem Schwert hingerichtet. Der kostümierte Täter hat für sein grausames Vorgehen eine Vorlage: Das blutige Ritual stammt aus einem noch unveröffentlichtem Fantasy-Roman. Woher kennt der Mörder das streng unter Verschluss gehaltene Skript? Der Autor des Werkes rückt ins Visier der Ermittlungen. Doch der hat den Roman nicht selbst geschrieben. Er ist lediglich ein für die Öffentlichkeit engagierter Schauspieler ...
