K 11 - Kommissare im Einsatz

Das Kind der Sünde

SAT.1Staffel 6Folge 116
Folge 116: Das Kind der Sünde

22 Min.Ab 12

Ein Mädchen wird in einem blutigen Nachthemd auf einer Straße aufgegriffen - es steht unter Schock und kann keine Aussage machen. Die Notärzte diagnostizieren einen frischen Kaiserschnitt. Die 17-Jährige hat gerade erst entbunden, doch von dem Baby fehlt jede Spur. Ihre streng katholischen Eltern wollen von der Schwangerschaft nichts gewusst haben ...

