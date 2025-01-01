K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 127: Fünf Leichen zum Geburtstag
22 Min.Ab 12
Ein Mann kommt zu spät auf die Geburtstagsfeier seines Vaters und macht eine schreckliche Entdeckung: Seine gesamte Familie liegt tot im Festsaal! Vom Tatort sieht er eine junge Asiatin flüchten. Hat die Unbekannte die Familie auf dem Gewissen? Die Opfer wurden mit Rattengift getötet, doch offenbar hatte es der Täter nur auf den ältesten Sohn abgesehen. Die Giftkonzentration in seinem Körper war um ein Vielfaches höher als bei den anderen Opfern.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1