K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 128: Schleichender Tod
22 Min.Ab 12
Ein todkranker Mann behauptet, einen Kollegen der Kommissare umgebracht zu haben, aber das angebliche Opfer erfreut sich bester Gesundheit. Bevor die Kommissare den alten Mann zur Rede stellen können, stirbt er. Wollte er nur Aufmerksamkeit kurz vor seinem Tod? Plötzlich treten bei dem Kollegen Vergiftungserscheinungen auf, sein Zustand verschlechtert sich stündlich ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
12
Copyrights:© SAT.1