K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 130: Tödliches Höchstgebot
23 Min.Folge vom 31.12.2024Ab 12
Als ein Antiquitätenhändler mit einem Krug erschlagen wird, beschuldigt sein Lebensgefährte eine Sammlerin, die hinter einem besonders wertvollen Bierkrug her war und der seit der Tat verschwunden ist. Kurz darauf wird auch die verdächtige Sammlerin tot aufgefunden. Und tatsächlich finden die Kommissare in ihrem Arbeitszimmer das wertvolle Gefäß ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1