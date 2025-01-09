Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Vertrauter Feind

SAT.1Staffel 6Folge 131vom 09.01.2025
Vertrauter Feind

Vertrauter FeindJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 131: Vertrauter Feind

23 Min.Folge vom 09.01.2025Ab 12

Eine Schülerin wird auf dem Nachhauseweg entführt. Unter Verdacht gerät ein kürzlich aus der Haft entlassener Sexualstraftäter. Als ihn die Kommissare befragen wollen, flüchtet er über den Balkon, stürzt ab und stirbt. In seiner Wohnung finden sich zahlreiche Fotos von jungen Mädchen, aber keine Hinweise auf die Entführte. Dann geht bei deren Eltern eine Lösegeldforderung ein - es gibt also einen anderen Täter!

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen