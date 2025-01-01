Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Späte Rache

SAT.1Staffel 6Folge 132
Späte Rache

Folge 132: Späte Rache

23 Min.Ab 12

Eine Frau wird im Stadtpark erschossen - der Leichenfund gibt Rätsel auf: Die Tote trägt eine Perücke und hat einen gefälschten Pass. Was wollte sie verbergen? Die Ermittlungen ergeben, dass mit der Tatwaffe bereits vor 20 Jahren ein Überfall begangen wurde - die Tote war daran beteiligt. Während der zweite Täter gefasst wurde, konnte sie mit der Beute nach Brasilien flüchten.

