K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 132: Späte Rache
23 Min.Ab 12
Eine Frau wird im Stadtpark erschossen - der Leichenfund gibt Rätsel auf: Die Tote trägt eine Perücke und hat einen gefälschten Pass. Was wollte sie verbergen? Die Ermittlungen ergeben, dass mit der Tatwaffe bereits vor 20 Jahren ein Überfall begangen wurde - die Tote war daran beteiligt. Während der zweite Täter gefasst wurde, konnte sie mit der Beute nach Brasilien flüchten.
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1