SAT.1Staffel 6Folge 134
22 Min.Ab 12

Kommissar Ritter undercover bei einer Drogenbande. Beim Zugriff der Polizei eskaliert die Situation, die Verbrecher können fliehen, Kommissar Ritters Tarnung fliegt auf. Um sein Leben zu retten, muss er gegen seine Kollegen arbeiten und einen Auftrag für den Drogenboss erledigen ...

