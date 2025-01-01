K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 134: Allein unter Killern
22 Min.Ab 12
Kommissar Ritter undercover bei einer Drogenbande. Beim Zugriff der Polizei eskaliert die Situation, die Verbrecher können fliehen, Kommissar Ritters Tarnung fliegt auf. Um sein Leben zu retten, muss er gegen seine Kollegen arbeiten und einen Auftrag für den Drogenboss erledigen ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1