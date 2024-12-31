Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Mord mit Verfallsdatum

SAT.1Staffel 6Folge 141vom 31.12.2024
Mord mit Verfallsdatum

Mord mit VerfallsdatumJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 141: Mord mit Verfallsdatum

23 Min.Folge vom 31.12.2024Ab 12

Leichenfund in einem Fischweiher: Schleifspuren am Ufer deuten auf einen Mord hin, doch es gibt keine äußeren Anzeichen für Gewalt, und auch ein Tod durch Ertrinken kann ausgeschlossen werden. Am nächsten Tag sind alle Fische im Weiher tot. Die Obduktion bringt Licht ins Dunkle: Das Opfer wurde mit Botox vergiftet, deshalb auch das Fischesterben. Der Verdacht fällt auf den besten Freund des Toten, ein Schönheitschirurg ...

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen