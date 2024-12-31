Mord mit VerfallsdatumJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 141: Mord mit Verfallsdatum
23 Min.Folge vom 31.12.2024Ab 12
Leichenfund in einem Fischweiher: Schleifspuren am Ufer deuten auf einen Mord hin, doch es gibt keine äußeren Anzeichen für Gewalt, und auch ein Tod durch Ertrinken kann ausgeschlossen werden. Am nächsten Tag sind alle Fische im Weiher tot. Die Obduktion bringt Licht ins Dunkle: Das Opfer wurde mit Botox vergiftet, deshalb auch das Fischesterben. Der Verdacht fällt auf den besten Freund des Toten, ein Schönheitschirurg ...
K 11 - Kommissare im Einsatz
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1