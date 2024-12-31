Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Naseband im Visier des Killers

SAT.1Staffel 6Folge 145vom 31.12.2024
Naseband im Visier des Killers

Naseband im Visier des KillersJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 145: Naseband im Visier des Killers

22 Min.Folge vom 31.12.2024Ab 12

Als ein Profikiller per Mail einen Mordauftrag erhält, machen ihn die Kommissare ausfindig und nehmen ihn fest. Um an seinen anonymen Auftraggeber zu kommen, entwickeln sie einen riskanten Plan: In der Hoffnung, dass sich Killer und Auftraggeber nicht persönlich kennen, nimmt Michael Naseband die Identität des Killers an. Der Auftraggeber lässt ihn von zwei maskierten Männern aus der Haft befreien. Doch anstatt ihn zu ihrem Chef zu bringen, verschleppen sie ihn ...

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen