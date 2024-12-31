Naseband im Visier des KillersJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 145: Naseband im Visier des Killers
22 Min.Folge vom 31.12.2024Ab 12
Als ein Profikiller per Mail einen Mordauftrag erhält, machen ihn die Kommissare ausfindig und nehmen ihn fest. Um an seinen anonymen Auftraggeber zu kommen, entwickeln sie einen riskanten Plan: In der Hoffnung, dass sich Killer und Auftraggeber nicht persönlich kennen, nimmt Michael Naseband die Identität des Killers an. Der Auftraggeber lässt ihn von zwei maskierten Männern aus der Haft befreien. Doch anstatt ihn zu ihrem Chef zu bringen, verschleppen sie ihn ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1