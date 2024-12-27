Mörderisch verführerischJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 147: Mörderisch verführerisch
23 Min.Folge vom 27.12.2024Ab 12
Ein Mann wird in einer Tiefgarage erschossen. Eine Frau, die den Mord beobachtet hat, hilft den Kommissaren ein Phantombild des Mörders zu erstellen - dann wird sie entführt. Während Kommissar Naseband den Entführer jagt, machen seine Kollegen eine überraschende Entdeckung: Zeugin und Täter haben eine gemeinsame Vergangenheit ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1