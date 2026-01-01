Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Sexgier im Internat

SAT.1Staffel 6Folge 166
Sexgier im Internat

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 166: Sexgier im Internat

23 Min.Ab 12

Als eine Internatsschülerin beim Stehlen in einem Kaufhaus erwischt wird, versucht sie, den Kaufhausdetektiv mit einer vorgetäuschten Vergewaltigung zu erpressen. Drei Wochen später verschwindet das Mädchen spurlos. Die Kommissare beginnen mit der fieberhaften Suche - in einem Waldstück bestätigt sich der schreckliche Verdacht: Das Mädchen ist einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen.

