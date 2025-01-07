Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Cowboy auf Streife

SAT.1Staffel 6Folge 169vom 07.01.2025
Cowboy auf Streife

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 169: Cowboy auf Streife

22 Min.Folge vom 07.01.2025Ab 12

Kommissar Grass beobachtet, wie bei einem Drogendeal ein Undercover-Polizist erschossen wird. Doch bevor er eingreifen kann, wird er von hinten niedergeschlagen. Als er zu sich kommt, sind Leiche und Täter verschwunden. Laut Grass war der Polizist als Cowboy verkleidet, aber es gibt weder einen Kollegen, der als Cowboy auf Streife ist, noch wurde ein Polizist als vermisst gemeldet ...

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

