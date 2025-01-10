K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 173: Initialen des Todes
22 Min.Folge vom 10.01.2025Ab 12
Eine Prostituierte wird getötet - der Mörder hinterlässt ein Brandmal mit den Buchstaben HA. Dieses Zeichen erinnert die Kommissare an einen berüchtigten Serienmörder, der nie gefasst wurde. Ein Nachbar sagt aus, dass kurz zuvor ein Mann die Wohnung der Toten betreten hat. Mit seiner Hilfe fertigen sie ein Phantombild an und identifizieren den mutmaßlichen Täter. Es handelt sich um einen Geschäftsmann, dessen Frau ein Buch über den Serienmörder geschrieben hat ...
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1