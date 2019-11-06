Sextod am ZahnarzttischJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 176: Sextod am Zahnarzttisch
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Eine Zahnarzthelferin liegt in aufreizenden Dessous tot auf einem Zahnarztstuhl - offenbar war sie in der Praxis ihres Arbeitsgebers zum Sex verabredet. Die Kommissare ermitteln, dass die Tote ein Doppelleben führte: Sie hat sich regelmäßig mit einem Callboy getroffen, um ihre bizarren Phantasien auszuleben ... Rechte: Sat.1
