Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Falsche Gerechtigkeit

SAT.1Staffel 6Folge 178vom 06.11.2019
Falsche Gerechtigkeit

Falsche GerechtigkeitJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 178: Falsche Gerechtigkeit

22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Eine Reihe von Überfällen hält die Polizei in Atem. Alle Opfer haben eine Gemeinsamkeit: Ihnen wurde ein Verbrechen zur Last gelegt, aber sie wurden mangels Beweisen frei gesprochen - die illegale Selbstjustiz kommt bei der Presse gut an. Die Kommissare stehen unter enormen Druck, die Verbrechen werden von Mal zu Mal brutaler ... Rechte: Sat.1

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen