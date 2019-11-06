K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 179: Ausgesetzt
22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Vier schwerkranke Jugendliche sind mit dem Bus unterwegs in ein französisches Trainingscamp, aber sie kommen nie dort an. Die Eltern warten vergeblich auf ein Lebenszeichen. Auch von den Reiseveranstaltern fehlt jede Spur. Schnell wird klar: Die Jugendlichen wurden entführt, die Busreise war ein Täuschungsmanöver. Dann meldet sich einer der Entführer. Am Telefon erzählt er, die Kinder in einem Wald ausgesetzt zu haben. Plötzlich fallen Schüsse, die Leitung bricht ab ... Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1