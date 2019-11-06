Verabredung mit dem TodJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 181: Verabredung mit dem Tod
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Eine junge Frau wird auf einer Waldlichtung erdrosselt. Sie arbeitete als Betreuerin in einem Wohnheim, aber die Bewohner haben sie angeblich nicht näher gekannt. Die Obduktion ergibt, dass die Tote schwanger war, allerdings hatte sie keinen Freund. Die Kommissare besorgen sich von allen Heimbewohnern eine Speichelprobe - und tatsächlich: Einer der Bewohner ist der Vater des ungeborenen Kindes ... Rechte: Sat.1
K 11 - Kommissare im Einsatz
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1