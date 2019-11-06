Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Seitenwechsel

SAT.1Staffel 6Folge 182vom 06.11.2019
Seitenwechsel

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 182: Seitenwechsel

23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Die Tochter eines italienischen Restaurantbesitzers wird entführt - die Täter verlangen eine Million Euro. Der Vater befolgt die Anweisungen, aber sie lassen seine Tochter nicht frei. Besonders frustrierend: Die Kommissare wissen zwar, wer die Täter sind, aber ihnen fehlen die Beweise, um sie zu überführen. Um den Aufenthaltsort des Mädchens zu erfahren, ergreifen sie eine ungewöhnliche Maßnahme: Alexandra Rietz taucht in die Welt der Entführer ein ... Rechte: Sat.1

