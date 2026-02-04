K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 184: Der funkelnde Tod
23 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12
Die Leiche eines Mannes wird noch am Tatort gestohlen - kurze Zeit später wird sie grausam zugerichtet gefunden. Offensichtlich war der Tote ein Diamantenkurier. Von den geschmuggelten Steinen fehlt jede Spur. Dann gibt es eine weitere Leiche: Bei der toten jungen Frau können die Diamanten sichergestellt werden. Die einzige Verbindung zwischen beiden Morden ist der Freund der Toten. Doch auch er gerät in tödliche Gefahr ...
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K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1-11: SAT.1 & © Season 5-8, Season 10: Sat.1