K 11 - Kommissare im Einsatz

Blutiges Pfand

SAT.1Staffel 6Folge 188vom 06.11.2019
Folge 188: Blutiges Pfand

23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Ein Fahrradfahrer flieht nach einem Zusammenstoß mit einem Auto vom Unfallort, nur seine Jacke lässt er zurück - die Kommissare finden darin einen abgetrennten Zeh. Ein reicher Geschäftsmann erhält kurz darauf ein Erpresserschreiben: Seine Frau ist entführt worden. Bei dem Brief befindet sich ein weiterer Zeh - er stammt von der gleichen Person ... Rechte: Sat.1

