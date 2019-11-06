K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 188: Blutiges Pfand
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Ein Fahrradfahrer flieht nach einem Zusammenstoß mit einem Auto vom Unfallort, nur seine Jacke lässt er zurück - die Kommissare finden darin einen abgetrennten Zeh. Ein reicher Geschäftsmann erhält kurz darauf ein Erpresserschreiben: Seine Frau ist entführt worden. Bei dem Brief befindet sich ein weiterer Zeh - er stammt von der gleichen Person ... Rechte: Sat.1
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
