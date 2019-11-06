K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 191: Im Namen der Liebe
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Ein Sexualmörder treibt sein Unwesen, seine bisherigen Opfer waren alle mit Polizisten liiert. Kommissar Nasebands Freundin scheint sein nächstes Opfer zu sein. Unter Verdacht gerät ein ehemaliger Schulkamerad von ihr, aber er streitet alle Vorwürfe ab. Er sei nur in ihre Wohnung eingedrungen, um an ihrer Unterwäsche zu riechen ... Rechte: Sat.1
