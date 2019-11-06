Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Im Namen der Liebe

SAT.1Staffel 6Folge 191vom 06.11.2019
Im Namen der Liebe

Im Namen der LiebeJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 191: Im Namen der Liebe

23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Ein Sexualmörder treibt sein Unwesen, seine bisherigen Opfer waren alle mit Polizisten liiert. Kommissar Nasebands Freundin scheint sein nächstes Opfer zu sein. Unter Verdacht gerät ein ehemaliger Schulkamerad von ihr, aber er streitet alle Vorwürfe ab. Er sei nur in ihre Wohnung eingedrungen, um an ihrer Unterwäsche zu riechen ... Rechte: Sat.1

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen