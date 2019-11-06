Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 6Folge 192vom 06.11.2019
Ein Firmenchef wird vor eine unfassbare Entscheidung gestellt: Ein Unbekannter schickt ihm zwei Fernzünder für hochexplosive Sprengladungen. Kurz darauf öffnet sich eine Seite auf seinem PC. Eine Live-Übertragung zeigt seine Frau und seinen Sohn gefesselt in unterschiedlichen Räumen - ihre Körper sind mit Sprengstoff bestückt. Der Firmenchef soll einen von beiden per Knopfdruck töten, andernfalls werden beide sterben. Rechte: Sat.1

