K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 192: Die Qual der Wahl
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Ein Firmenchef wird vor eine unfassbare Entscheidung gestellt: Ein Unbekannter schickt ihm zwei Fernzünder für hochexplosive Sprengladungen. Kurz darauf öffnet sich eine Seite auf seinem PC. Eine Live-Übertragung zeigt seine Frau und seinen Sohn gefesselt in unterschiedlichen Räumen - ihre Körper sind mit Sprengstoff bestückt. Der Firmenchef soll einen von beiden per Knopfdruck töten, andernfalls werden beide sterben. Rechte: Sat.1
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
12
