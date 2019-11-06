Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Diebin unter Beschuss

SAT.1Staffel 6Folge 193vom 06.11.2019
Diebin unter Beschuss

Diebin unter BeschussJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 193: Diebin unter Beschuss

22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Ein junges Diebespärchen klaut einer Passantin die Handtasche und entkommt. Am nächsten Tag wird ein Mädchen bewusstlos in einem Freibad gefunden: Es ist die Taschendiebin, jemand wollte sie töten. Als die Kommissare sie im Krankenhaus befragen wollen, ist sie verschwunden - dann wird die Leiche ihres Komplizen gefunden ... Rechte: Sat.1

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen