K 11 - Kommissare im Einsatz

Tanz mit dem Tod

SAT.1Staffel 6Folge 196vom 06.11.2019
Tanz mit dem Tod

Tanz mit dem Tod

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 196: Tanz mit dem Tod

23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Eine Frau bricht leblos auf der Tanzfläche eines Salsaclubs zusammen. Die Obduktion ergibt: Sie starb an einer Überdosis Liquid Ecstasy, auch bekannt als K.O.-Tropfen. Hat sie die Droge selbst zu sich genommen oder wurde sie Opfer eines Verbrechens? Die Ermittlungen ergeben, dass sie kein Einzelfall war: Eine andere Teilnehmerin des Salsakurses wurde mit K.O.-Tropfen betäubt und anschließend vergewaltigt ... Rechte: Sat.1

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
