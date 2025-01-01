K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 29: Das Internet-Luder
22 Min.Ab 12
Eine junge Frau wird aus ihrem Wohnzimmer entführt. Da sie sich rund um die Uhr von einer Webcam filmen lässt, wird die Entführung live im Internet übertragen. Ihr Freund verdächtigt einen Besucher ihrer Internetseite. Der Mann soll von dem Internet-Star besessen sein. Eine anonyme Lösegeldforderung geht ein, mit dem Hinweis auf eine neue Website ...
