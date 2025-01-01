Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Gefährliches Wiedersehen (3)

SAT.1Staffel 6Folge 32
Gefährliches Wiedersehen (3)

Gefährliches Wiedersehen (3)Jetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 32: Gefährliches Wiedersehen (3)

22 Min.Ab 12

Eine psychisch kranke Doppelmörderin ist aus dem Gefängnis geflohen. Sie hat Michael Naseband und einen Standesbeamten in ihrer Gewalt. Für sie steht fest: Sie will mit Michael im Ausland ein neues Leben beginnen. Der entführte Standesbeamte soll die beiden verheiraten. Der Kommissar nutzt die Hochzeitsvorbereitungen, um Hinweise für seine Kollegen zu hinterlassen ...

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen