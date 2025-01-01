K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 32: Gefährliches Wiedersehen (3)
22 Min.Ab 12
Eine psychisch kranke Doppelmörderin ist aus dem Gefängnis geflohen. Sie hat Michael Naseband und einen Standesbeamten in ihrer Gewalt. Für sie steht fest: Sie will mit Michael im Ausland ein neues Leben beginnen. Der entführte Standesbeamte soll die beiden verheiraten. Der Kommissar nutzt die Hochzeitsvorbereitungen, um Hinweise für seine Kollegen zu hinterlassen ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1