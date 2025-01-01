K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 38: Du sollst nicht töten
22 Min.Ab 12
Ein polizeibekannter Drogendealer liegt erschlagen im Park einer kleinen Gemeinde. Potenzielle Täter gibt es viele: Das Opfer wurde wegen seiner Drogengeschäfte von den Anwohnern gehasst. Am Schuh der Leiche wird Mehl sichergestellt. Die Kommissare ermitteln in den umliegenden Bäckereien und stoßen auf eine Filiale, in der nur Ex-Sträflinge arbeiten ...
Weitere Folgen in Staffel 6
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1