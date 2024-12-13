K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 48: Doppeltes Geständnis
22 Min.Folge vom 13.12.2024Ab 12
Eine junge Frau liegt tot in den Armen eines Mannes. Er lässt niemanden an die Leiche. Kommissarin Rietz kann den Mann beruhigen und erfährt, dass es sich bei der Toten um das Au-pair-Mädchen seiner Familie handelt. Nach der Obduktion der Leiche steht fest: Das Mädchen war im vierten Monat schwanger. Ihr Freund weiß angeblich nichts von der Schwangerschaft.
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
