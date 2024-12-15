Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

SAT.1Staffel 6Folge 61vom 15.12.2024
In einem Gebüsch im Stadtpark wird eine männliche Leiche gefunden. Alles deutet auf einen Selbstmord hin. Selbst das Motiv scheint zu passen: Der Student hatte massive Geldprobleme. Doch die Obduktion ergibt, dass der junge Mann ermordet wurde. Unter Verdacht gerät die Familie seiner Freundin. Sie verstrickt sich in Widersprüche.

