Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Der zärtliche Tod

SAT.1Staffel 6Folge 64
Der zärtliche Tod

Der zärtliche TodJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 64: Der zärtliche Tod

23 Min.Ab 12

Der Mord an einer verheirateten Frau führt die Kommissare zu einem alten Bekannten: Der vorbestrafte Clubbesitzer veranstaltet neuerdings Kuschelpartys. Er fühlt sich erleuchtet und will künftig nur noch Zärtlichkeit und Liebe in die Welt bringen. Auch die Tote war dem selbsternannten Guru verfallen.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen