K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 66: Lauf um dein Leben
22 Min.Folge vom 16.12.2024Ab 12
Die Kommissare Naseband und Ritter gelangen in die Fänge skrupelloser Geiselnehmer. Ihr teuflischer Plan: Robert Ritter soll für sie als menschliche Bombe fungieren! Sie schnallen ihm einen Rucksack mit Giftgas um und schicken ihn im Laufschritt auf die Reise. Innerhalb einer vorgegebenen Zeit muss er kreuz und quer in der Stadt verteilte Orte erreichen ...
