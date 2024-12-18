Falsches Spiel mit dem KommissarJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 71: Falsches Spiel mit dem Kommissar
23 Min.Folge vom 18.12.2024Ab 12
Kommissar Ritter hat eine Affäre. Plötzlich kommt es zu einer Tragödie: Seine Freundin wird angeschossen und für klinisch tot erklärt. Ihr Ehemann gesteht dem Kommissar zwar unter vier Augen die Tat, doch in der Vernehmung bestreitet er alles. Es gibt keine Beweise gegen den Mann. Dann zeigt er erneut sein wahres Gesicht. Er will die lebenserhaltenden Maschinen seiner Frau abstellen lassen.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1