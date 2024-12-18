Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Falsches Spiel mit dem Kommissar

SAT.1Staffel 6Folge 71vom 18.12.2024
Falsches Spiel mit dem Kommissar

Falsches Spiel mit dem KommissarJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 71: Falsches Spiel mit dem Kommissar

23 Min.Folge vom 18.12.2024Ab 12

Kommissar Ritter hat eine Affäre. Plötzlich kommt es zu einer Tragödie: Seine Freundin wird angeschossen und für klinisch tot erklärt. Ihr Ehemann gesteht dem Kommissar zwar unter vier Augen die Tat, doch in der Vernehmung bestreitet er alles. Es gibt keine Beweise gegen den Mann. Dann zeigt er erneut sein wahres Gesicht. Er will die lebenserhaltenden Maschinen seiner Frau abstellen lassen.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen