K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 83: Nur ein Kuss
22 Min.Ab 12
Eine junge Taxifahrerin gibt mitten in der Nacht einen panischen Hilferuf ab. Als die Kommissare am Tatort eintreffen, fehlt jede Spur von ihr. Blut im Taxi deutet auf ein Gewaltverbrechen hin. Der Ex-Freund der Vermissten hätte ein Motiv: Er kommt über die Trennung nicht hinweg, außerdem hat er kein Alibi. Auch der neue Freund der Vermissten - ein renommierter Arzt - gerät unter Verdacht.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
12
Copyrights:© SAT.1