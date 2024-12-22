K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 92: Im Körper des Feindes
23 Min.Folge vom 22.12.2024Ab 12
Ein Unternehmer wird mit seinem Wagen von der Straße abgedrängt und verschwindet spurlos. Fatal: Er hatte kürzlich eine Nierentransplantation und braucht dringend seine Medikamente. Kommissar Grass trifft sich mit dem behandelnden Arzt als plötzlich ein bewaffneter Mann auftaucht. Er zwingt die Männer, mit ihm zu kommen ...
