K 11 - Kommissare im Einsatz

Dem Himmel so nah

SAT.1Staffel 6Folge 94vom 22.12.2024
Dem Himmel so nah

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 94: Dem Himmel so nah

23 Min.Folge vom 22.12.2024Ab 12

Ein Mädchen liegt tot auf einem Acker, sie ist offensichtlich aus einem Heißluftballon gefallen. Der Besitzer der ansässigen Ballonfahrschule sagt aus, dass sie an ihrem Todestag bei ihm war, um Flugstunden zu nehmen. Weil sie ihr zu teuer waren, hat sie ihm eine andere Art der Bezahlung angeboten. Angeblich ist er nicht darauf eingegangen ...

