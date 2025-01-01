K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 98: Schmutzige Sexgeschäfte
23 Min.Ab 12
Eine junge Frau wird bei einem Ladendiebstahl erwischt. Der Hausdetektiv sieht von einer Anzeige ab, verlangt jedoch eine hohe Gegenleistung: Er erpresst sie Frau zum Sex! Hilfesuchend wendet sie sich an die Kommissare - sie scheint nicht das erste Opfer des perversen Detektivs gewesen zu sein. Kurz darauf wird sie vergewaltigt und ermordet.
