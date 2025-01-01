K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 105: Tristan und Isolde
21 Min.Ab 12
Eine junge Frau taucht völlig verstört und halbnackt im Stadtpark auf. Sie wurde vor fünf Jahren entführt. Ihr Peiniger muss sie in der Zeit mehrfach sexuell missbraucht haben. Doch das schwer traumatisierte Mädchen kann sich an nichts mehr erinnern. Können die Kommissare den perversen Entführer fassen und ein fünf Jahre zurückliegendes Verbrechen aufklären?
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1