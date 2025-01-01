Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Der fanatische Fan

SAT.1Staffel 7Folge 108
Der fanatische Fan

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 108: Der fanatische Fan

23 Min.Ab 12

Ein Profiboxer erhält anonyme Drohbriefe. Der Unbekannte folgt ihm auf Schritt und Tritt, kennt jedes Detail seines Lebens. Als auch noch das Kaninchen seines Sohnes getötet wird, schaltet er die Polizei ein. Kurz darauf wird sein Spind in der Boxhalle aufgebrochen. Es erhärtet sich der Verdacht, dass es sich bei dem Unbekannten um jemanden aus der Boxschule handelt. Sein größter Konkurrent gerät unter Verdacht ...

